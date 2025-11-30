В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

В последний же день осени ее дары предлагают покупателям сразу на нескольких площадках. Самая масштабная – традиционно возле «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавках широкий ассортимент продуктов: свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства. Спросом пользуются не только яблоки, капуста и картофель.

Купили орехов грецких, масло оливковое, виноград. Ярмарка заканчивается, нужно идти. Рядом живем здесь. На ярмарку регулярно ходим. То есть каждые выходные практически сюда ходим. Дешевле, чем в магазине. Все вкусно.

Часто, каждые выходные ходим мы на ярмарку, все покупаем. Очень красиво все, молодцы. Все, особенно овощи, яблоки. А овощи вообще бесподобные. Капуста – шикарно. Продукцию в Минск привезли со всей страны как крупные производители, так и мелкие фермерские хозяйства.