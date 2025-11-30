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В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок

30 ноября 2025 10:49
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В последний же день осени ее дары предлагают покупателям сразу на нескольких площадках. Самая масштабная – традиционно возле «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-2

На прилавках широкий ассортимент продуктов: свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства. Спросом пользуются не только яблоки, капуста и картофель. 

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Купили орехов грецких, масло оливковое, виноград. Ярмарка заканчивается, нужно идти. Рядом живем здесь. На ярмарку регулярно ходим. То есть каждые выходные практически сюда ходим. Дешевле, чем в магазине. Все вкусно.

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-6

Часто, каждые выходные ходим мы на ярмарку, все покупаем. Очень красиво все, молодцы. Все, особенно овощи, яблоки. А овощи вообще бесподобные. Капуста – шикарно.

Продукцию в Минск привезли со всей страны как крупные производители, так и мелкие фермерские хозяйства. 

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок-8

Каждые выходные приезжаем, продаем, сами выращиваем со Столинского района. Ну, очень тяжело дается. Особенно поначалу, когда отапливается все в теплицах. Ночами через каждые два часа надо подходить, подкидать печки. Просто ночью не спишь, а днем снова надо идти работать. Поэтому очень сложный труд. Не все ценят, но некоторые есть покупатели, что очень уважают и ценят.

Следующие выходные станут заключительными в сезоне сельскохозяйственных ярмарок. Впрочем, если погода не испортится, то его обещают продлить.

# Ярмарки в Минске

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