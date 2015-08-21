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Традиционная конференция педагогических работников Минской области прошла в Молодечно

21 августа 2015 14:00
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Новости Беларуси. Традиционная конференция педагогических работников Минской области прошла в Молодечно. В местном Дворце культуры собралось более 1700 учителей из всех районов области. Нынешний форум прошел под девизом «Качество образования: современные контексты – эффективные решения».

Лучшие в профессии получили награды от руководства области. Успехов пожелали и молодым специалистам. Около тысячи новых педагогов 2 сентября впервые переступят порог учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика

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