Новости Беларуси. Традиционная конференция педагогических работников Минской области прошла в Молодечно. В местном Дворце культуры собралось более 1700 учителей из всех районов области. Нынешний форум прошел под девизом «Качество образования: современные контексты – эффективные решения».

Лучшие в профессии получили награды от руководства области. Успехов пожелали и молодым специалистам. Около тысячи новых педагогов 2 сентября впервые переступят порог учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.