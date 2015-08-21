Новости Беларуси. 21 августа «Газпром» подтвердил, что нацелен на реализацию социальных проектов в Беларуси. В Минске ключи от квартир получили более 30 многодетных семей. Поздравить счастливых жильцов новостройки по улице Острожских приехали представители городской власти и компании, на средства которой были построены квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Госанов:

Очень ждали. Как видите, семья большая. 2 комнаты, 36 квадратов жилых, а здесь 64 жилых квадрата, то есть понятно — просторно, уютно. Дождались.