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«Газпром» подтвердил, что нацелен на реализацию социальных проектов в Беларуси

21 августа 2015 13:53
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Новости Беларуси. 21 августа «Газпром» подтвердил, что нацелен на реализацию социальных проектов в Беларуси. В Минске ключи от квартир получили более 30 многодетных семей. Поздравить счастливых жильцов новостройки по улице Острожских приехали представители городской власти и компании, на средства которой  были построены квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Госанов:
Очень ждали. Как видите, семья большая. 2 комнаты, 36 квадратов жилых, а здесь 64 жилых квадрата, то есть понятно — просторно, уютно. Дождались.

 

# общество # Беларусь-Россия

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