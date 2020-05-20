Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировано более 3 000 преступлений в сфере высоких технологий. Треть из них – хищения со счетов граждан с использованием реквизитов банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают правоохранители, в большинстве случаев владельцы сами сообщают мошенникам личные данные. Чаще всего преступники выманивают информацию от имени банковских работников или под предлогом перевода денег за покупку товара.