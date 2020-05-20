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Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

20 мая 2020 08:36
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Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировано более 3 000 преступлений в сфере высоких технологий. Треть из них – хищения со счетов граждан с использованием реквизитов банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа»  на СТВ.

Как отмечают правоохранители, в большинстве случаев владельцы сами сообщают мошенникам личные данные. Чаще всего преступники выманивают информацию от имени банковских работников или под предлогом перевода денег за покупку товара.   

Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников-1

Так, один из случаев произошел в Молодечно. Кибермошенник похитил с карточки местной жительницы 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. При этом он якобы хотел купить у нее телевизор, который она продавала через интернет. Женщина по просьбе злоумышленника перешла на сайт банка, который оказался фишинговым.

Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Никогда и ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты своей банковской карточки и уж тем более не отправляйте ее фотографии по интернету. Скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты, предварительно его сохранив. Не стоит распространять на сомнительных интернет-ресурсах свои персональные данные: номер паспорта, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, логин и пароль доступа к системе «Интернет-банкинг». Не сообщайте данные, полученные в виде смс-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации и другое. 

Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников-7

В МВД также напоминают: сотрудникам банков, как и других организаций, не нужно знать реквизиты вашей карточки. А потому, если вы получили сомнительное сообщение или звонок, обязательно перезвоните в организацию, работником которой представился неизвестный, и уточните детали. 

# Интернет-мошенничество # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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