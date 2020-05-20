Более 3 тысяч IT-преступлений в 2020 году. В МВД рассказали, как не стать жертвой кибермошенников
Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировано более 3 000 преступлений в сфере высоких технологий. Треть из них – хищения со счетов граждан с использованием реквизитов банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отмечают правоохранители, в большинстве случаев владельцы сами сообщают мошенникам личные данные. Чаще всего преступники выманивают информацию от имени банковских работников или под предлогом перевода денег за покупку товара.
Так, один из случаев произошел в Молодечно. Кибермошенник похитил с карточки местной жительницы 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. При этом он якобы хотел купить у нее телевизор, который она продавала через интернет. Женщина по просьбе злоумышленника перешла на сайт банка, который оказался фишинговым.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Никогда и ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты своей банковской карточки и уж тем более не отправляйте ее фотографии по интернету. Скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты, предварительно его сохранив. Не стоит распространять на сомнительных интернет-ресурсах свои персональные данные: номер паспорта, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, логин и пароль доступа к системе «Интернет-банкинг». Не сообщайте данные, полученные в виде смс-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации и другое.
В МВД также напоминают: сотрудникам банков, как и других организаций, не нужно знать реквизиты вашей карточки. А потому, если вы получили сомнительное сообщение или звонок, обязательно перезвоните в организацию, работником которой представился неизвестный, и уточните детали.