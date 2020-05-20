Более 80 человек утонули в Беларуси в 2020 году. Комментарий ОСВОД

Новости Беларуси. В Беларуси в 2020 году утонули более 80 человек, все они были совершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси в 2020 году утонули более 80 человек, все они были совершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее распространенная причина утопления – алкогольное или наркотическое опьянение. Из-за этого погибли 26 человек. Также распространены несчастные случаи во время рыбалки и передвижения на плавательных средствах.
Олег Борозна, и.о. начальника отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД:
Если сравнивать с прошлым годом, прошлый год у нас вообще за последние 72 года был самым благоприятным, то есть наименьшее количество людей погибло. Но если брать аналогичный период прошлого года, тогда было зарегистрировано 67 несчастных случаев (из них 6 – несовершеннолетние), в этом году – 80, то есть небольшой рост есть. Основной рост, так скажем, у нас составляет гибель людей в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – небольшой прирост.
С начала 2020 года работники ОСВОД спасли 32 человека, пятеро из них – дети. Этим летом прогнозируется увеличение количества отдыхающих на белорусских пляжах. Спасатели к такой ситуации готовы и при необходимости могут перейти на усиленный вариант несения службы.