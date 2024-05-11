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В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна

11 мая 2024 17:15
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Уже завтра, 12 мая, Беларусь отметит праздник, посвященный трем важнейшим государственным символам – флагу, гербу и гимну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мы ежегодно чествуем во второе воскресенье мая. Это важнейшие атрибуты суверенитета и независимости нашего государства, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского народа.

В преддверии праздника в Минске, на площадках «Першага нацыянальнага гандлевага дому» и торгового центра «Столица» состоялись модные показы.

В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна -1

Национальной символикой и вдохновлялись авторы стильных коллекций. Джемперы, спортивные костюмы, куртки, футболки, брюки, шапки и шарфы. В каждом изделии дизайнеры воплотили уникальное сочетание традиций и современных тенденций. Для создания образов использовались отечественные материалы и передовые технологии.

В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна -4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
В последние годы пользуется большой популярностью одежда с национальной символикой и государственной символикой. Причем мы отмечаем потребность у молодого населения, среднего возраста. Мы должны показывать свою принадлежность к стране и этим самым подчеркивать, что мы поддерживаем политику и Президента, и, в принципе, наш строй, он уникальный.

Свои изделия представили более 12 предприятий. Это как лимитированные коллекции, так и постоянные.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Татьяна Лугина

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