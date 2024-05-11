В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна

Уже завтра, 12 мая, Беларусь отметит праздник, посвященный трем важнейшим государственным символам – флагу, гербу и гимну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их мы ежегодно чествуем во второе воскресенье мая. Это важнейшие атрибуты суверенитета и независимости нашего государства, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского народа.

В преддверии праздника в Минске, на площадках «Першага нацыянальнага гандлевага дому» и торгового центра «Столица» состоялись модные показы.