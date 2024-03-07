В Светлогорске начали производство многослойной плёнки

Сильные регионы – один из приоритетов развития нашей страны. Сделать условия жизни и труда в областях и сельской местности комфортными и безопасными ориентирует Президент. А для этого прежде всего необходимо создавать рабочие места с хорошим уровнем зарплат. Тогда проблем с закреплением кадров и развитием инфраструктуры не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, каждый район должен зарабатывать для себя деньги – производить качественную и востребованную продукцию. И здесь необходим хозяйский подход: проанализировать возможности и ресурсы, потенциал, определить перспективные направления и включаться в работу. Так, на светлогорском предприятии наладили выпуск многослойной пленки. Инновационную продукцию в основном используют для собственного производства мягкой тары – из нее делают вкладыши для биг-бэгов и мешков.

Для реализации инвестиционного проекта на предприятии провели реконструкцию старого вискозного цеха, сделали склад и закупили новое оборудование. Линия высотой в 16 метров полностью автоматизирована. За час может произвести 400 килограммов трехслойного материала. На проектную мощность участок должен выйти в течение двух лет.

Андрей Тозик, начальник участка по производству полимерной пленки предприятия «Светлогорскхимволокно»:

Здесь применяются три экструдера, которые могут добавлять различные добавки по слоям: во внутренний, наружный либо во внешний. Прежние установки не могли это все делать. Они делали обычную пленку, в которой добавляли все вместе в один экструдер. Здесь все раздельно делаем. Это и экономия, и высокая производительность, и качество.

Сергей Ушак, заместитель главного инженера предприятия «Светлогорскхимволокно»:

Данные контейнеры широко используются в промышленности. В частности, при упаковке удобрений. И пленка по своим качественным характеристикам должна выдерживать различные условия эксплуатации. В частности, обладать морозостойкостью, при необходимости термостойкостью, барьерными свойствами, то есть не пропускать влагу.