Брестская область первой преодолела рубеж в полмиллиона тонн зерна
Жатва в Беларуси продолжается, несмотря на капризы погоды. Аграрии уже близки к 2-миллионной планке по намолоту зерна нового урожая. В лидерах Брестская, Гродненская и Минская области. Вклад этих регионов в республиканский каравай наиболее весом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми среди областей полумиллионный рубеж преодолели аграрии Брестчины. В юго-западном регионе уже убрано 35 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – 46,5 центнера с гектара.
Аграрии используют каждую возможность, чтобы убрать зерно. Традиционно в лидерах Барановичский и Ляховичский районы. Здесь взяты новые знаковые рубежи, определился первый водитель-трехтысячник.
Хлеборобы наращивают темпы и расширяют убранные площади буквально каждый час. В закромах уже весь озимый ячмень. Сейчас все внимание озимому рапсу. Пройдено почти 80 % площадей.
Оксана Лошкевич, начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
На урожайность данной культуры очень сильно повлияли погодные условия, особенно возвратные весенние заморозки. Уборочную можно по-настоящему назвать битвой за урожай. На сегодняшний день максимальные темпы уборки – это 3,5 %, хотя аграрии области дают прирост 5-5,5 %. В целом в текущем году все зерновые культуры дают прирост в урожайности от 10 и более центнеров с гектара.
Аграрии Брестского региона рассчитывают завершить жатву за две с половиной – три недели. Параллельно в хозяйствах продолжается заготовка кормов и подготовка к севу озимых культур.