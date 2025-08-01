Брестская область первой преодолела рубеж в полмиллиона тонн зерна

Жатва в Беларуси продолжается, несмотря на капризы погоды. Аграрии уже близки к 2-миллионной планке по намолоту зерна нового урожая. В лидерах Брестская, Гродненская и Минская области. Вклад этих регионов в республиканский каравай наиболее весом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми среди областей полумиллионный рубеж преодолели аграрии Брестчины. В юго-западном регионе уже убрано 35 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – 46,5 центнера с гектара.

Аграрии используют каждую возможность, чтобы убрать зерно. Традиционно в лидерах Барановичский и Ляховичский районы. Здесь взяты новые знаковые рубежи, определился первый водитель-трехтысячник. Хлеборобы наращивают темпы и расширяют убранные площади буквально каждый час. В закромах уже весь озимый ячмень. Сейчас все внимание озимому рапсу. Пройдено почти 80 % площадей.