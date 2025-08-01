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Брестская область первой преодолела рубеж в полмиллиона тонн зерна

01 августа 2025 16:56
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Жатва в Беларуси продолжается, несмотря на капризы погоды. Аграрии уже близки к 2-миллионной планке по намолоту зерна нового урожая. В лидерах Брестская, Гродненская и Минская области. Вклад этих регионов в республиканский каравай наиболее весом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми среди областей полумиллионный рубеж преодолели аграрии Брестчины. В юго-западном регионе уже убрано 35 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – 46,5 центнера с гектара.

Брестская область первой преодолела рубеж в полмиллиона тонн зерна-2

Аграрии используют каждую возможность, чтобы убрать зерно. Традиционно в лидерах Барановичский и Ляховичский районы. Здесь взяты новые знаковые рубежи, определился первый водитель-трехтысячник.

Хлеборобы наращивают темпы и расширяют убранные площади буквально каждый час. В закромах уже весь озимый ячмень. Сейчас все внимание озимому рапсу. Пройдено почти 80 % площадей.

Брестская область первой преодолела рубеж в полмиллиона тонн зерна-4

Оксана Лошкевич, начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
На урожайность данной культуры очень сильно повлияли погодные условия, особенно возвратные весенние заморозки. Уборочную можно по-настоящему назвать битвой за урожай. На сегодняшний день максимальные темпы уборки – это 3,5 %, хотя аграрии области дают прирост 5-5,5 %. В целом в текущем году все зерновые культуры дают прирост в урожайности от 10 и более центнеров с гектара.

Аграрии Брестского региона рассчитывают завершить жатву за две с половиной – три недели. Параллельно в хозяйствах продолжается заготовка кормов и подготовка к севу озимых культур.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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