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Более 260 оздоровительных лагерей будут работать в Минске в период осенних каникул

14 октября 2024 18:08
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В столице во время осенних каникул будет работать 260 городских оздоровительных лагерей. В них отдохнут более 14 тысяч школьников, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 260 оздоровительных лагерей будут работать в Минске в период осенних каникул-2

Для ребят организуют трехразовое питание. Предусмотрена насыщенная культурная и спортивная программы. Также сделают акцент на экологию. Учащиеся смогут поучаствовать в озеленении столицы. А для старшеклассников проведут дни профориентации. Школьники посетят ведущие столичные колледжи, высшие учебные заведения и предприятия.

Более 260 оздоровительных лагерей будут работать в Минске в период осенних каникул-4

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
На наш взгляд, это очень важно, чтобы учащиеся 10-11 классов посетили предприятия, колледжи, учреждения высшего образования, чтобы сделать правильный выбор. То есть программа разнообразна по всем направлениям, и каждый учащийся с 1 по 11 класс найдет возможность как оздоровиться, так и повысить свой культурный уровень. Очень много запланировано спортивных мероприятий. Эти спортивные мероприятия будут как для особых категорий учащихся – спортсменов, так и физкультурно-массовые.

В школьных лагерях будут организованы и занятия по интересам, а также оздоровительно-образовательные программы. Запланированы походы в театры, музеи и кино. Напомним, осенние каникулы продлятся с 27 октября по 3 ноября.

# Детские лагеря в Беларуси # Марина Ильина

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