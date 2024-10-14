Мама Героя Беларуси. В Лиде слова благодарности звучали в адрес Галины Ничипорчик

Нет в мире ничего прекраснее радости материнства и ничего страшнее и больнее, чем потеря ребенка. В этот праздничный день поздравить женщину, которая воспитала Героя Беларуси Галину Михайловну Ничипорчик, пришли представители Лидской области и района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О подвиге ее сына и лейтенанта Никиты Куконенко знает каждый белорус. В мае 2021 года летчики увели падающий самолет от жилых кварталов Барановичей. Ребята спасли сотни жизней ценой собственных. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко посмертно были удостоены высокой награды. За три года их семьи научились жить по-новому. Но боль утраты, конечно, не утихла.

Галина Ничипорчик, мама Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:

Благодаря Президенту с 1996 года у нас в стране отмечается этот праздник. Поэтому всех мам я поздравляю с праздником. Чувствуется, что чувствуется. Сын всегда приходил, приходил с внуками. Сначала сам, потом внуки были, приходили с внуками. Поэтому сейчас и радостно, и грустно.

Встреча с мамой героя, первоклассного летчика и командира звена, – возможность в очередной раз сказать спасибо за сына-патриота. За его подвиг. Белорусы помнят и бесконечно благодарны.