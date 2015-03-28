Более 250 случаев работы в нетрезвом виде зарегистрировано в полях Минской области

Новости Беларуси. Сохранность жизни людей на производстве и во время сельскохозяйственных работ должна стать приоритетом для руководителей предприятий, организаций и органов власти. Формального подхода в этом вопросе быть не может, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Миноблисполкоме обсудили реализацию Директивы №1 президента страны. Не все запланированные на прошлый год мероприятия выполнены в полном объеме. Как результат, печальная статистика: увеличение гибели людей на воде и в дорожно-транспортных происшествиях. Ситуация с пожарами остается волнующей. К гражданам, которые игнорируют правила пользования электрооборудования, вообще не применяются меры административного воздействия.

На Минщине в прошлом году погибли более 1 700 человек по разным причинам. Главной по-прежнему остается алкоголь. К тому же специалисты уверены: система ответственности за содеянное требует совершенствования. "Платить за ошибку" во всех смыслах должен и сам виновник, и его руководитель. Например, из-за недостаточного контроля со стороны руководителей сельхозпредприятий за физическим состоянием водителей выявлено более 250 фактов управления транспортным средством механизаторами в нетрезвом состоянии.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:

За повторную остановку транспортного средства идет конфискация транспортного средства через суд, возмещение затрат порядка 750 млн рублей. Взыскание идет с того, кто находился за рулем, а руководитель отряда, колонны, мастерских, заместитель по технике на сегодняшний день никак ответственности не несет. Я считаю, что каждый должен нести ответственность за то, что происходит.