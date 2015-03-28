В Беларуси 28 марта вновь прошли прямые телефонные линии

Новости Беларуси. 28 марта представители республиканской, областной и районной власти вновь по несколько часов не отходили от телефонов. На вопросы граждан отвечали во всех регионах страны. Как показывает практика, для белорусов — это отличная возможность не только рассказать о своей проблеме, но и незамедлительно её решить.

Обивать пороги инстанций, чтобы решить свою проблему — метод устаревший. Ведь, как показала практика, любую неприятность можно уладить на месте, то есть одним звонком. Телефонная горячая линия с чиновниками уже пришлась по вкусу белорусам. Она проводится с февраля, но уже было решено более тысячи проблем. Но не все. Поэтому неизменно каждую субботу кто-то набирает номер горячей линии. А на другом конце провода неизменно помогают.

На каждую жалобу Сергей Николаевич отвечает своим решением. Выслушать, дать оперативное поручение и оперативно устранить. Схема работает безотказно, с ее помощью за день можно решить как минимум десяток вопросов.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Прямые линии чем хороши? Тем, что иногда человек не может через ЖЭС, через ЖРЭУ решить какой-нибудь вопрос. Прямая линия дает оперативность.

И хотя большинство вопросов граждан решаются практически мгновенно, поступают на горячую линию и особые случаи. У Лилии Березняковой на этаже разместился целый хостел. Мимо квартиры Лилии проходит нескончаемый поток постояльцев, круглосуточно хлопают двери, лифт работает в режиме нон-стоп. Постоянные звонки в домофон не дают спать, а каждый день встречаться с подозрительной молодежью женщина уже устала.

По документам за этим адресом числится ИП, квартира сдается посуточно. Вопреки этому, на профильных порталах квартира рекламирует себя именно как хостел. В этом трудно было усомниться всем, кроме властей. Лилия прошла долгий путь: от ЖКХ до министерств, собрала не одну папку ответов и справок. Но только теперь провели комиссии и удостоверились — жильцы дома были правы. Развязка этой истории еще не близко, но делу дан ход, а это уже большой шаг вперед.

Лилия Березнякова, житель дома №8 по Сторожевская Минска:

Городские власти, администрация Центрального района работают достаточно эффективно. Мы это почувствовали. Нас услышали.

А вот в деревне Хмелево уже наслаждаются результатами. Жители этой улицы на прямую линию обращаются с завидным постоянством. В том, что это эффективный способ сообщить местным управленцам о своих проблемах, убедились на собственном опыте. На этой дороге, говорят, не раз разбивали колени дети, да и взрослым с трудом приходилось добираться до калитки.

Подсыпка дороги, очистка колодца, благоустройство... Сегодня на прямую линию в Могилевский райисполком обращения в основном жилищно-коммунальные. Все насущные проблемы местных жителей здесь стараются решать, не доводя до «точки кипения», поэтому и звонки единичные.

Александр Алексо, управляющий делами Могилевского райисполкома:

Практика, которая сложилась при работе с людьми благодаря прямым линиям, показывает, что нужное и полезное начинание. Те вопросы, которые мы решили на сегодняшний день, мы можем с полной ответственностью, что это благодаря прямым линиям, потому что оперативность и оперативное реагирование дают хороший результат.

Светлана Слюсар из деревни Лыково на прямую линию в райисполком обратилась 21 марта. Сельчанку огорчала неухоженность местного кладбища. А на носу Радуница. Говорит, самая старая часть захоронений пребывала в плачевном состоянии. А все потому, что не осталось родственников, которые могли бы за ними ухаживать. И вот уже целую неделю в Лыково кипит работа по благоустройству.

Прямая горячая линия с чиновниками не только помогает разобраться с проблемами граждан. Это своеобразный индикатор, который позволяет определить проблемы общества в целом. Проанализировав жалобы и претензии можно выделить пробелы и недостатки, а затем — исправить их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.