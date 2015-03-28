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28 марта пройдет День открытых дверей в Минском областном кадетском училище

28 марта 2015 12:13
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Новости Беларуси. В Минском областном кадетском училище появится класс МЧС. Тем, кто будет поступать в класс спасателей, предстоит пройти строгий отбор. Учебную программу составят с физико-математическим уклоном. На учебу могут быть приняты юноши после окончания семи классов. Для поступления необходимо пройти медкомиссию, психологические тесты, а также экзамен по физической подготовке. Плюс удовлетворительно написать контрольную работу по математике и диктант по одному из государственных языков.

Всех желающих познакомиться с условиями обучения в кадетском училище ждут на Дне открытых дверей 28 марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование # Кадеты в Беларуси

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