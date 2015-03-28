В Минске прошла акция «Стань лучше — сделай город чище!»

Новости Беларуси. «Стань лучше — сделай город чище». Акция, приуроченная к 70-летию Великой Победы, прошла 28 марта в Минске. Весьма символично, что неравнодушные горожане собрались именно в Парке Победы. Около 200 человек, учащиеся столичных университетов, убирали сухие листья, очищали дорожки и собрали мусор.

Бок о бок с молодежью трудились известные спортсмены и звезды эстрады. К тому же у всех была возможность пообщаться с ветеранами. А по окончании трудового марафона все смогли отведать солдатской каши с полевой кухни.

Ксения Санкович, гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр–2012 в Лондоне:

На такое мероприятие время всегда находим. От лица всех спортсменов, так сказать, приехали сегодня поддержать и молодежь, и ветеранов. Это же наш город.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я был в партизанской бригаде имени Щорса. Когда мы вошли сюда, то двоякое чувство было: с одной стороны, ликование освобожденных минчан, а с другой стороны, жалко смотреть на разрушенный город. И сегодня мне приятно видеть, что если мы тогда хотели чуть-чуть расчистить город, то сейчас молодежь уже облагораживает город.

Между тем по всей стране продолжаются традиционные субботники. После зимы предстоит убрать территории вокруг жилых домов, административных зданий и лесопарковых зон. Особое внимание в 2015 году уделяют памятным местам. Активисты облагораживают территории братских могил, Аллей Славы и мемориальных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.