Более 250 человек обратились в общественные приёмные «Белой Руси» в Брестской области. С какими вопросами приходят?

Новости Беларуси. Больше двух с половиной сотен человек уже обратились в общественные приемные организации «Белая Русь» в Брестской области. Там работает 21 площадка. Впрочем, предложения, вопросы, жалобы и идеи готовы выслушать в каждом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практику общественных приемных в «Белой Руси» знают лучше остальных в стране: работают в таком формате уже 13 лет. Самый жаркий на посещения период – предвыборный. Но и сегодня обратиться к ним может любой желающий. На прием приглашают руководителей различного уровня.
Так, студент Брестского технического университета пришел с предложением провести интернет в общежитие. Вопрос решают сразу на месте с директором областного «Белтелекома». А жительница Бреста озвучивает целый комплекс вопросов – от житейских (строительство дороги к остановке общественного транспорта) до законодательных (возрастной ценз при приеме на работу и ответственность за это руководителя).
Василий Лащ, заместитель председателя областной организации «Белая Русь»:
Вопросы разные. Есть люди, которые приходят просто поговорить, им надо высказаться, они где-то не поняты были. Есть люди, которые приходят с предложениями, то есть есть чувство озабоченности. Вот обращался человек – как-то он ездил в Казахстан и увидел, что в Казахстане спрашивают наши продукты питания, он хотел, чтобы больше там было, потому что там и родственники у него есть. Есть люди, которые обращают внимание на состояние наших каких-то объектов торговли, дорог и так далее – не только для себя.
Формат располагает к диалогу. Можно прийти как лично, так и высказаться по телефону. Не важно, что выбирать, главное, что ваше мнение будет услышано. График работы общественных приемных установлен с максимальным удобством – преимущественно это вечернее время или выходные дни. Познакомиться с графиком детальнее можно на сайтах исполкомов.