Более 250 человек обратились в общественные приёмные «Белой Руси» в Брестской области. С какими вопросами приходят?

Новости Беларуси. Больше двух с половиной сотен человек уже обратились в общественные приемные организации «Белая Русь» в Брестской области. Там работает 21 площадка. Впрочем, предложения, вопросы, жалобы и идеи готовы выслушать в каждом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практику общественных приемных в «Белой Руси» знают лучше остальных в стране: работают в таком формате уже 13 лет. Самый жаркий на посещения период – предвыборный. Но и сегодня обратиться к ним может любой желающий. На прием приглашают руководителей различного уровня. Так, студент Брестского технического университета пришел с предложением провести интернет в общежитие. Вопрос решают сразу на месте с директором областного «Белтелекома». А жительница Бреста озвучивает целый комплекс вопросов – от житейских (строительство дороги к остановке общественного транспорта) до законодательных (возрастной ценз при приеме на работу и ответственность за это руководителя).