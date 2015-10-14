Более 2,5 тысяч минчан получили в 2015 году адресную социальную помощь

Новости Беларуси. Адресную социальную помощь в 2015 году в столице получили более 2,5 тысяч человек. Единовременные и ежемесячные пособия выделяли в основном семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Социальные службы столицы помогли собрать портфель школьника и оздоровиться в загородных лагерях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Всего за 9 месяцев 2015 года такая помощь предоставлена практически 21 тысячи жителям Минска. Из средств местного бюджета на это предоставлено 57 млрд рублей.