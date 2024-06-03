Более 230 млн рублей в 2024 году выделено на развитие объектов здравоохранения Минска

Новости Беларуси. Более 230 миллионов рублей в 2024 году выделено на развитие объектов здравоохранения столицы. Финансирование направлено на строительство новых учреждений, а также на капитальный и текущий ремонт действующих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, до конца года в Минске планируют ввести 2-ю центральную районную клиническую поликлинику, а в 2025-м еще порядка девяти объектов. В их числе две новые детские и взрослые поликлиники в микрорайонах Лошица, Минск-Мир и Восточный. К завершению подходит также строительство здания медцентра на улице Маяковского. Там расположится 10-я городская стоматологическая поликлиника и эндокринологический центр.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Будут введены в эксплуатацию после капитального ремонта две детские поликлиники, капитальный ремонт которых начнется в этом году. Это 11-я и 15-я детские поликлиники. Начнется снос поликлиники онкоцентра. Идет строительство нового здания инфекционной больницы на Долгиновском тракте. Мы приступаем к проектированию нового общежития медицинских работников на Долгиновском тракте. Идет строительство наркологического центра.

Ведется капитальный ремонт и уже действующих объектов. Всего их 94. Предусмотрена модернизация и переоснащение. Также будет проведено обучение медперсонала.