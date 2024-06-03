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Без лимузинов, клубов и диджеев? Директор школы – о выпускных в 2024-м

03 июня 2024 17:51
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Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернулась общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос про выпускной. В последние несколько лет тщеславие у выпускников сбито. Один выпускник платил около 600 долларов, чтобы устроить себе выпускной, еще лет пять назад. Лимузин, клуб, диджей и так далее. В этом году многие возмущаются, но при этом сделано все абсолютно правильно, потому что иногда пыль в глаза, которую выпускники бросают, не нужна. Как вы это все видите? Еще пять лет назад люди в это время бегали, скупали не знаю что, гремела музыка, заказывали диджеев. А сейчас все грамотно и тихо.

Без лимузинов, клубов и диджеев? Директор школы – о выпускных в 2024-м-1

Татьяна Брель, директор школы № 67 Минска:
Я начинала свою трудовую деятельность как педагог-организатор. И вот уже более 20 лет я в образовании, и при мне не было такого выпускного вечера, когда, например, было организовано посторонними организациями, потому что старались, ну вот 10-11 класс готовили к тому, что будет выпускной. И, как правило, с родителями работа начинается уже в начале 11 класса, что хотят, какой запрос по поводу выпускного. И объясняется так, что выпускной – это торжественное мероприятие. Оно, как правило, идет по определенному протоколу. И вторая часть, когда она такая более развлекательная...

Кирилл Казаков:
Рассвет встретить.

Татьяна Брель:
Наверное, в последнее время это не очень приветствуется среди выпускников и родителей, потому что строится программа таким образом, что торжественная часть достаточно долгая, потому что нужно про каждого рассказать, он 11 лет обучался в школе, подводки каждому выпускнику стараются делать такие хорошие, красочные, поэтому торжественная часть, как правило, долго длится. Потом часть развлекательная, где дети могут пообщаться, какие-то конкурсы, интерактивы среди класса. И уже к тому времени, когда рассвет, они устают. Потому что, вы еще не забывайте, сейчас как раз интенсив. Они сдают и централизованный экзамен, и централизованное тестирование. Поэтому, конечно, уже на рассвет, наверное, самые стойкие.

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# Выпускной # общество # Татьяна Брель # Кирилл Казаков

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