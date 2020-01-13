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Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов

13 января 2020 08:38
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На днях Президент Беларуси присудил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. Отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. Высокой награды удостоено Белорусское общественное объединение ветеранов.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык.

Поздравляем вас с такой высокой наградой! Как все происходило?

Юрий Луцык, первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов:
Большое спасибо за поздравление! Конечно, очень приятно. Это заслуженная, я считаю, награда, довольно высокая оценка наших заслуг государством.

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов-1

Нашей организации уже более 30 лет. Все эти годы проводилась огромная работа по вовлечению ветеранов в работу на благо нашей страны. Направлением деятельности является оказание помощи ветеранам, которые этого требуют.

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов-4

Только в течение этого года совместными комиссиями обследованы условия жизни более 250 тысяч ветеранов и оказана помощь более 200 тысячам людей.

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов-7

Какую работу проводит Белорусское общественное объединение ветеранов, чтобы увековечить память о Великой Отечественной войне? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов-10

# Ветеран войны # общество # Юрий Луцык # Фотофакт

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