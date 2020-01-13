Более 200 тысяч человек получили помощь. Как работает Белорусское общественное объединение ветеранов

На днях Президент Беларуси присудил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. Отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. Высокой награды удостоено Белорусское общественное объединение ветеранов.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов – Юрий Луцык.

Поздравляем вас с такой высокой наградой! Как все происходило?

Юрий Луцык, первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов:

Большое спасибо за поздравление! Конечно, очень приятно. Это заслуженная, я считаю, награда, довольно высокая оценка наших заслуг государством.