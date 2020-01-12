«Я равняюсь в этом плане на свою свекровь». Семья из Столина воспитывает 11 детей

Новости Беларуси. Большой горшок пришелся бы в пору для семьи Вандич из Столина. Здесь 11 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самому старшему будет 25, а самой младшей в феврале исполнится 6. Речь об Ордене Матери зашла после шестого ребенка, но тогда Алла решила – еще не заслужила.



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Алла Вандич, многодетная мама:

Я до сих пор не могу сказать, что заслужила. Я равняюсь в этом плане на свою свекровь – это человек, у которой 13 детей. Все дети доглеженные, у них у всех свои семьи. Среди них четыре дочки орденоноски, три невестки и еще это не конец. Поэтому у нас есть, на кого равняться.