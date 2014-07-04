3 июля в Париже прошел белорусский вечер, посвященный Дню Независимости

Новости Беларуси. День Независимости отметили белорусы и далеко за пределами Родины. Так, гуляния развернулись во французской столице. В Париже в честь нашего главного национального праздника перед штаб-квартирой ЮНЕСКО был поднят флаг Беларуси. Торжественная церемония продолжилась насыщенным праздничным вечером. Известный белоруский художник Константин Качан презентовал свою выставку. Оценили зрители и наш песенный фольклор.

Гости также попробовали блюда национальной кухни. Особенно пришлись по вкусу французам драники и колдуны. А на память о синеокой все получили белорусские сувениры – рушники, изделия ручной работы из соломы и глины от народных умельцев. Не забыли и о предстоящем Купалье: белорусы учили французов плести купальские венки, которые затем все дружно пустили по парижской Сене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Констанция Алавак:

Я счастлива, что участвовала в этом великолепном вечере. Я смогла открыть Беларусь для себя через кухню, спектакль, песни, танцы. Это было действительно превосходно.

Режис Эгрон:

Я открыл для себя культуру Беларуси, праздник Дня Независимости, ритуал, когда молодые девушки бросают венки в воду. Также мне очень понравилась кухня, напитки и песни страны, которая вызывает желание узнать о ней больше. Очень хороший вечер.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО:

У нашых планах таксама арганізаваць свята беларускага кваса дзеля таго, каб прапрацаваць магчымасць паставак нашага нацыянальнага напітка на французкі рынак. Таксама мы плануем арганізаваць вечар залатой калекцыі беларускіх Песняроў. Усё гэта прыцягвае ўвагу да нашай краіны. Усё гэта стварае добрую атмасферу для развіцця адносін як у культуры, так і ў эканоміцы.