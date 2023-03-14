В Могилёве подвели итоги конкурса для творческой молодёжи. Ребята создавали город мечты

Для создания города мечты можно было использовать любые смелые решения: от 3D-проекций до граффити. На суд жюри свои идеи представили и будущие градостроители – учащиеся архитектурного колледжа. Самые юные участники конкурса забрали два призовых места, а также награду зрительских симпатий – они решили обновить парк на бульваре Непокоренных.

Станислав Поддубский, учащийся Могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Я живу на бульваре Непокоренных, и, чтобы попасть хотя бы немножко в нормальный парк, мне нужно пересекать Пушкинский мост и идти в Подниколье, чтобы нормально провести время со своей девушкой и друзьями. Я решил это исправить, потому что это действительно меня трогало. Хотел бы хоть какой-то вклад принести, чтобы людям и детям, которые будут жить в этом районе, жилось лучше и у них было больше позитивных эмоций.