В Могилёве подвели итоги конкурса для творческой молодёжи. Ребята создавали город мечты
Новости Беларуси. «Городское пространство – взгляд в будущее». В Могилеве подвели итоги конкурса для творческой молодежи. Несколько месяцев студенты работали над проектами, призванными сделать внешний вид областного центра более современным и привлекательным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для создания города мечты можно было использовать любые смелые решения: от 3D-проекций до граффити. На суд жюри свои идеи представили и будущие градостроители – учащиеся архитектурного колледжа. Самые юные участники конкурса забрали два призовых места, а также награду зрительских симпатий – они решили обновить парк на бульваре Непокоренных.
Станислав Поддубский, учащийся Могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Я живу на бульваре Непокоренных, и, чтобы попасть хотя бы немножко в нормальный парк, мне нужно пересекать Пушкинский мост и идти в Подниколье, чтобы нормально провести время со своей девушкой и друзьями. Я решил это исправить, потому что это действительно меня трогало. Хотел бы хоть какой-то вклад принести, чтобы людям и детям, которые будут жить в этом районе, жилось лучше и у них было больше позитивных эмоций.
Уже известно, что проект, занявший первое место, – благоустройство сквера и цветовое оформление домов – реализуют нынешней весной.
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