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Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге

14 марта 2023 08:09
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В перспективе – новые договоренности. Сегодня, 14 марта, в Санкт-Петербурге начинает работу Белорусский продовольственный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В бизнес-центре отеля «Эмеральд» уже практически все готово к проведению форума. На протяжении двух дней здесь будут обсуждать стратегию и тактику продаж на российском рынке. Три сотни потенциальных покупателей из 19 регионов России, включая Дальневосточный и Сибирский округи России и 50 белорусских компаний из всех областей. Такова география участников.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-4

В программе форума – прямые переговоры с производителями и поставщиками, а также дегустация и выставка продукции отечественных производителей. В самом Санкт-Петербурге наши продукты хорошо известны. В Северной столице работают магазины, где продают исключительно белорусские товары. А бренд «Сделано в Беларуси» давно стал индикатором качества и высокого вкуса.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-7

Приятно заходить, покупать колбасу вкусную, молочную продукцию, йогурты.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-10

Колбасы иногда покупаю, но сейчас пост, поэтому не покупаю. Но за сыром специально хожу. Поэтому спасибо белорусам, Лукашенко, что он нам такой хороший сыр делает.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-13

Все покупаем, ностальгия по старому советскому качеству.

Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге-16

В условиях роста мировых цен на продукты питания, санкций и нарушения логистических цепочек долгосрочное и взаимовыгодное партнерство становится гарантией обеспечения потребителей всем необходимым. В 2022 году за два дня работы форума были достигнуты договоренности о поставках белорусской продукции на 5 миллиардов российских рублей. Нет сомнений, что по итогам этого цифра увеличится.

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# Беларусь-Россия # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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