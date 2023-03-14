Белорусский продовольственный форум начинает работу в Санкт-Петербурге

В перспективе – новые договоренности. Сегодня, 14 марта, в Санкт-Петербурге начинает работу Белорусский продовольственный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В бизнес-центре отеля «Эмеральд» уже практически все готово к проведению форума. На протяжении двух дней здесь будут обсуждать стратегию и тактику продаж на российском рынке. Три сотни потенциальных покупателей из 19 регионов России, включая Дальневосточный и Сибирский округи России и 50 белорусских компаний из всех областей. Такова география участников.

В программе форума – прямые переговоры с производителями и поставщиками, а также дегустация и выставка продукции отечественных производителей. В самом Санкт-Петербурге наши продукты хорошо известны. В Северной столице работают магазины, где продают исключительно белорусские товары. А бренд «Сделано в Беларуси» давно стал индикатором качества и высокого вкуса.

Приятно заходить, покупать колбасу вкусную, молочную продукцию, йогурты.

Колбасы иногда покупаю, но сейчас пост, поэтому не покупаю. Но за сыром специально хожу. Поэтому спасибо белорусам, Лукашенко, что он нам такой хороший сыр делает.

Все покупаем, ностальгия по старому советскому качеству.