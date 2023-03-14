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Нигерийца с фальшивым паспортом задержали в аэропорту Минска

14 марта 2023 08:19
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Нигерийца с фальшивыми документами задержали в минском аэропорту. Инцидент произошел ночью 11 марта. Мужчина прилетел в Беларусь из Стамбула. По прибытии в воздушную гавань на контроле он предъявил паспорт гражданина Ганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нигерийца с фальшивым паспортом задержали в аэропорту Минска-1

В ходе проверки пограничники установили, что он поддельный. Выяснилось, что была заменена страница с установочными данными. В фальшивке нигериец изменил свой возраст, а настоящий паспорт спрятал в личных вещах. Свой поступок иностранец объяснил желанием профессионально заниматься футболом. Он играл в команде в своей стране и хотел продолжить карьеру в Беларуси. Мужчину задержали. За намерение незаконно пересечь границу ему грозит административная ответственность, а за использование поддельного документа – уголовная.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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