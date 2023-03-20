«Наёмник может быть осуждён заочно». ГУБОПиК установил личность белоруса, воюющего на стороне ВСУ

Новости Беларуси. МВД Беларуси продолжает выявлять белорусских наемников, которые в составе незаконных вооруженных формирований воюют на территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МВД Беларуси продолжает выявлять белорусских наемников, которые в составе незаконных вооруженных формирований воюют на территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК установлен еще один участник военных действий, который стал в ряды так называемого полка Калиновского. Правоохранителям известно, что 46-летний мужчина, ранее проживавший в Гродненской области, принимает участие в конфликте с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют в том числе его рассказы в социальных сетях, иллюстрированные фото и видео.
Андрей Ярошик, начальник 9-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
Следователями дана правовая оценка его действиям, и возбуждены уголовные дела за содействие экстремистской деятельности и участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Необходимо отметить, что в Республике Беларусь существует специальное производство в отношении обвиняемых, которые находятся за пределами страны и уклоняются от явки в орган уголовного преследования. За данный факт наемник может быть осужден заочно на срок до 6 лет лишения свободы.
МВД известно о 200 белорусских наемников, которые входят в состав вооруженного формирования полк Калиновского. Спецслужбы также располагают информацией, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси.
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