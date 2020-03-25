Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Срок службы лифтов – 25 лет. В районе их 322. Модернизация началась еще два года назад. За это время успели обновить более 30.
Новые подъемники в 2020 году установят в многоэтажках на улицах Холмогорской, Солтыса, Азгура и Менделеева. Протестировать новые кабины можно будет в конце мая.
Дмитрий Дубовец, главный инженер КУП «ЖКХ Партизанского района»:
В данных лифтах устанавливаются камеры видеонаблюдения, где идет запись с регистратора, который находится в машинном отделении. В случае какого-то повреждения или акта вандализма в дальнейшем можно сделать просмотр.