Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Срок службы лифтов – 25 лет. В районе их 322. Модернизация началась еще два года назад. За это время успели обновить более 30.

Новые подъемники в 2020 году установят в многоэтажках на улицах Холмогорской, Солтыса, Азгура и Менделеева. Протестировать новые кабины можно будет в конце мая.