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Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

25 марта 2020 17:59
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Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района -1

Срок службы лифтов – 25 лет. В районе их 322. Модернизация началась еще два года назад. За это время успели обновить более 30.

Новые подъемники в 2020 году установят в многоэтажках на улицах Холмогорской, Солтыса, Азгура и Менделеева. Протестировать новые кабины можно будет в конце мая.

Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района -4

Дмитрий Дубовец, главный инженер КУП «ЖКХ Партизанского района»:
В данных лифтах устанавливаются камеры видеонаблюдения, где идет запись с регистратора, который находится в машинном отделении. В случае какого-то повреждения или акта вандализма в дальнейшем можно сделать просмотр.

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Дубовец # Фотофакт

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