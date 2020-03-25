Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района

Новости Беларуси. Оригинальный подход. Мастер из Вилейского района создает необычные фигурки из технического мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этим видом творчества он заинтересовался год назад. На предприятии, где мужчина работает, даже организуют его выставки. С чего начинается работа над шедеврами?