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Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник

25 марта 2020 17:57
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Новости Бедаруси. Забота, которая сейчас так необходима. Волонтеры Красного Креста помогают одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник-1

Они приносят рецепты из поликлиник на дом пенсионерам с хроническими заболеваниями. На конверте с рецептом указан адрес получателя. Тем временем сотрудник поликлиники информирует пенсионеров о дате и примерном времени доставки рецепта.

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Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник-3

Перед тем, как принести «посылку», волонтеры проходят инструктаж, получают удостоверение и средства дезинфекции. Всего таких добровольцев более 30.

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Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник-5

Анна Сак, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «13-я городская поликлиника»:
При поступлении вызовов в поликлинику информация передается медицинскому работнику, который проводит анализ медицинской документации пациента и определяет необходимость перед выпиской рецепта осмотра пациента врачом.

Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник-7

Денис Севастьянов: 
Помогать людям нужно всегда. Важно, если у тебя есть свободное время, которым я в принципе на данный момент располагаю.

Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник-9

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Красный Крест, активно включился именно в работу по оказанию помощи людям пожилого возраста. Это делается с целью минимизации их посещения общественных мест.

# Коронавирус

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