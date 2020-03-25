Волонтёры Красного Креста приносят пенсионерам с хроническими заболеваниями рецепты из поликлиник

Новости Бедаруси. Забота, которая сейчас так необходима. Волонтеры Красного Креста помогают одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они приносят рецепты из поликлиник на дом пенсионерам с хроническими заболеваниями. На конверте с рецептом указан адрес получателя. Тем временем сотрудник поликлиники информирует пенсионеров о дате и примерном времени доставки рецепта. Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции?

Перед тем, как принести «посылку», волонтеры проходят инструктаж, получают удостоверение и средства дезинфекции. Всего таких добровольцев более 30. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Анна Сак, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «13-я городская поликлиника»:

При поступлении вызовов в поликлинику информация передается медицинскому работнику, который проводит анализ медицинской документации пациента и определяет необходимость перед выпиской рецепта осмотра пациента врачом.

Денис Севастьянов:

Помогать людям нужно всегда. Важно, если у тебя есть свободное время, которым я в принципе на данный момент располагаю.