В Вилейской средней школе открылся STEM-класс

Новости Беларуси. О сложных вещах через простые примеры. В Вилейской средней школе № 3 открылся современный STEM-класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У детей есть возможность заниматься инженерией, математикой, физикой и химией, осваивать робототехнику и программирование. Для этого созданы все условия. В распоряжении учащихся компьютеры, 3D-принтер, 10 планшетов и столько же уникальных Лего-конструкторов. Занятия проводят три раза в неделю. Их с удовольствием посещают более полусотни детей.

Никита Ракецкий, учащийся средней школы № 3:

Наш педагог, Корсак Светлана Васильевна, все очень понятно объясняет. Еще телевизор нам в этом помогает. Она сама показывает нам. Мы потом делаем, проверяем наши проекты. Мы уже сделали несколько игр многоуровневых сами и написали программу калькулятор.