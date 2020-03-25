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В Вилейской средней школе открылся STEM-класс

25 марта 2020 17:53
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Новости Беларуси. О сложных вещах через простые примеры. В Вилейской средней школе № 3 открылся современный STEM-класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-1

У детей есть возможность заниматься инженерией, математикой, физикой и химией, осваивать робототехнику и программирование. Для этого созданы все условия. В распоряжении учащихся компьютеры, 3D-принтер, 10 планшетов и столько же уникальных Лего-конструкторов. Занятия проводят три раза в неделю. Их с удовольствием посещают более полусотни детей.

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-4

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-6

Никита Ракецкий, учащийся средней школы № 3:
Наш педагог, Корсак Светлана Васильевна, все очень понятно объясняет. Еще телевизор нам в этом помогает. Она сама показывает нам. Мы потом делаем, проверяем наши проекты. Мы уже сделали несколько игр многоуровневых сами и написали программу калькулятор.

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-9

Николай Гиро, директор средней школы № 3:
Плануем яшчэ з 4 красавіка, акрамя нашых дзяцей, адкрыць групу. Настаўнік ужо падрыхтаваны.

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-12

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-14

В Вилейской средней школе открылся STEM-класс-16

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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