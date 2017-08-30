Более 20 детей Минска отправятся на учебу с новым имиджем благодаря благотворительной акции «В школу с улыбкой»

Новости Беларуси. В школу с новым имиджем. Благотворительная акция прошла в Ленинском районе. В территориальный центр пригласили более 20 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опытные парикмахеры сделали стрижки и прически школьникам. Ребята поучаствовали в конкурсах, а еще получили подарки.