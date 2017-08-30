Более 20 детей Минска отправятся на учебу с новым имиджем благодаря благотворительной акции «В школу с улыбкой»

Новости Беларуси. В школу с новым имиджем. Благотворительная акция прошла в Ленинском районе. В территориальный центр пригласили более 20 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Опытные парикмахеры сделали стрижки и прически школьникам. Ребята поучаствовали в конкурсах, а еще получили подарки.
Оксана Кравчук, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Ленинского района:
В данной акции мы постарались не просто организовать стрижку для детей, а именно создать праздник, чтобы было душевное настроение не только для детей, но и для родителей. Я думаю, что эта акция станет у нас ужегодной.
В акции «В школу с улыбкой» участвуют лучшие мастера частных салонов красоты. В будущем такие акции накануне 1 сентября проведут во всех районах города.