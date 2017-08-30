Дефицита не будет: к новому учебному году в детских садах Гомеля создали 600 дополнительных мест

Новости Беларуси. Беби-бум, породивший в конце нулевых в белорусских городах проблему детских садов, все еще продолжается. Не стоит на месте и решение. Например, в Гомеле к новому учебному году создали свыше 600 дополнительных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свежая краска на стенах, новые игрушки на ковре. Эта уютная группа еще год назад была бухгалтерией отдела образования. Помещение, когда-то отданное под офис из-за нехватки детей, снова выполняет свое исконное предназначение.

Жанна Владыковская, заведующий ясли-садом № 30 Гомеля:

Рождаемость увеличилась, дети пошли в сад. И уже садик набирает свою мощность. На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях Гомеля в 2017 году затрачено порядка 100 тысяч рублей. За эти деньги, не возводя новых зданий, по числу мест город фактически прирос двумя полноценными детскими садами.

Людмила Крилистенко, начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома:

В целом за три года создано где-то 2500 мест. К новому учебному году создано 600 мест. Пришло время констатировать: в Гомеле как такового дефицита дошкольных мест не существует. По цифрам все сходится. Проблема в другом: где-то густо, а где-то пусто. Эти самые места могут быть на противоположном конце города.

Екатерина Сидорович, мама:

У нас крестная мама прописана рядом со мной, а живет в Белеце, ездит в наш сад. Час езды. Немного упростить задачу призваны «родительские маршруты», доставляющие детей из новых микрорайонов в менее загруженные дошкольные учреждения города. Свой вариант предложили и строители. Вот одно из решений проблемы. В Гомеле детские сады в прямом смысле слова привязали к квадратным метрам новостроек. Дошкольное учреждение расположили на первом этаже многоэтажки. Будущие жильцы этого дома в детский сад смогут спуститься буквально на лифте.

Такой вариант экономически выгоден для города – сокращаются затраты на строительство коммуникаций, а пространство расходуется эффективнее. Но главное – этот смелый архитектурный проект оказался актуальным ответом на потребности горожан.