Дефицита не будет: к новому учебному году в детских садах Гомеля создали 600 дополнительных мест
Новости Беларуси. Беби-бум, породивший в конце нулевых в белорусских городах проблему детских садов, все еще продолжается. Не стоит на месте и решение. Например, в Гомеле к новому учебному году создали свыше 600 дополнительных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свежая краска на стенах, новые игрушки на ковре. Эта уютная группа еще год назад была бухгалтерией отдела образования. Помещение, когда-то отданное под офис из-за нехватки детей, снова выполняет свое исконное предназначение.
Жанна Владыковская, заведующий ясли-садом № 30 Гомеля:
Рождаемость увеличилась, дети пошли в сад. И уже садик набирает свою мощность.
На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях Гомеля в 2017 году затрачено порядка 100 тысяч рублей. За эти деньги, не возводя новых зданий, по числу мест город фактически прирос двумя полноценными детскими садами.
Людмила Крилистенко, начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома:
В целом за три года создано где-то 2500 мест. К новому учебному году создано 600 мест.
Пришло время констатировать: в Гомеле как такового дефицита дошкольных мест не существует. По цифрам все сходится. Проблема в другом: где-то густо, а где-то пусто. Эти самые места могут быть на противоположном конце города.
Екатерина Сидорович, мама:
У нас крестная мама прописана рядом со мной, а живет в Белеце, ездит в наш сад. Час езды.
Немного упростить задачу призваны «родительские маршруты», доставляющие детей из новых микрорайонов в менее загруженные дошкольные учреждения города. Свой вариант предложили и строители.
Вот одно из решений проблемы. В Гомеле детские сады в прямом смысле слова привязали к квадратным метрам новостроек. Дошкольное учреждение расположили на первом этаже многоэтажки. Будущие жильцы этого дома в детский сад смогут спуститься буквально на лифте.
Такой вариант экономически выгоден для города – сокращаются затраты на строительство коммуникаций, а пространство расходуется эффективнее. Но главное – этот смелый архитектурный проект оказался актуальным ответом на потребности горожан.
Дмитрий Иванчиков, и.о. начальника долевого и коммерческого строительства жилья ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»:
Данный проект уникален не только для Гомеля, но и в целом для Беларуси. Это наше ноу-хау. Кроме того стоит отметить, что на стоимости квартир размещение детского сада на первом также дома никак не повлияло.
Темпы продаж квартир в экспериментальном доме говорят сам за себя. Проект уже можно назвать состоявшимся. К гомельскому опыту стоит присмотреться застройщикам по всей стране. В том числе и в Минске, где традиционно возводится больше всего квадратных метров жилья.