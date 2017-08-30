«Беларусь – страна мечты»: вспаханные надпись и фрагмент орнамента появились около Национального аэропорта

Новости Беларуси. Вспаханная белорусской техникой надпись «Беларусь – страна мечты» и фрагмент орнамента появились около Национального аэропорта. В любви к своей стране и корпоративному бренду признался Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой автограф оставили три белоруса с железными сердцами. Работа велась две недели. Самому маневренному – мини-трактору – доверили замысловатые узоры орнамента, а самый массовый МТЗ-82 и энергоемкий 4522 старательно вывели саму надпись.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Главная задача была показать элементы точного земледелия. Вы же знаете, что наш трактор 4522 оснащен системой GPS. И мы сегодня с компьютера в кабинете наблюдаем, как он работает. И этот элемент используется при изготовлении той надписи на поле, которую мы посвятили нашей стране. Надпись разместилась на 20 гектарах, а каждая из букв размером в футбольное поле. И сегодня полторы тысячи заводчан повторили приверженность своему слогану и выстроились в формате этой же надписи у проходной предприятия. Таким креативным проектом на МТЗ отметили заводские «Дожинки» – финал уборочной страды в подшефных хозяйствах.