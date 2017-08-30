Белорусский союз женщин преподнес подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната к новому учебному году

Новости Беларуси. Сделать День знаний праздником для каждого ребенка помогает Белорусский союз женщин. 30 августа подарки к началу учебного года принимали воспитанники Ждановичской школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единственное в Минской области учреждение образования для школьников с нарушением слуха, где ребята не только учатся, но и живут в течение учебного года.

В подарок ребята получили новый ноутбук, сладости и книги. В ответ воспитанники интерната познакомили гостей со своим творчеством и рассказали о хобби. Здесь созданы особые условия для обучения слабослышащих детей, а в различных кружках ребята активно развивают свои таланты.