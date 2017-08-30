Белорусский союз женщин преподнес подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната к новому учебному году
Новости Беларуси. Сделать День знаний праздником для каждого ребенка помогает Белорусский союз женщин. 30 августа подарки к началу учебного года принимали воспитанники Ждановичской школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это единственное в Минской области учреждение образования для школьников с нарушением слуха, где ребята не только учатся, но и живут в течение учебного года.
В подарок ребята получили новый ноутбук, сладости и книги. В ответ воспитанники интерната познакомили гостей со своим творчеством и рассказали о хобби. Здесь созданы особые условия для обучения слабослышащих детей, а в различных кружках ребята активно развивают свои таланты.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Мы приняли решение помочь в этом году деревенским школам, школам, которые воспитывают и обучают детей из сельской местности, помочь с пациентами социальных приютов, помочь семьям отдельным. Мы выбрали школу-интернат для слабослышащих ребят, потому что мы, честно говоря, здесь никогда не были, они нам сказали, что у них достаточно сложный вопрос с коммуникациями, поэтому они бы хотели, чтобы был еще один ноутбук. Поэтому мы им его приобрели.
1 сентября – это день, когда с портфелем шел каждый из нас. И поэтому, конечно, этот день должен быть заметным и памятным для каждого ребенка.
Алексей Новик, воспитанник Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Я учусь в старшем классе, хочу стать мастером-парикмахером. В нашей школе каждый ученик может найти интересное занятие. Многие любят заниматься спортом, есть ребята, которые хорошо рисуют. Еще мы любим работать на компьютере, поэтому очень благодарны за подарок.
«Соберем портфель вместе» – акция, которая шагает по всей стране. Представительницы Белорусского союза женщин, а это политики, работники культуры, бизнес-леди, весь месяц накануне 1 сентября помогают подготовиться к школе детям из домов-интернатов, сиротам, многодетным семьям. К благотворительному школьному марафону подключаются и просто неравнодушные белорусы, внося посильную лепту в приобретении школьных принадлежностей.