«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус
Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников.
«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?
Такие, казалось бы, простые слагаемые удачной поездки для человека на инвалидной коляске. Но все перечеркивает отсутствие хотя бы одной переменной.
Надо ждать следующего. Ну как тут заехать?
Забитая под завязку маршрутками подъездная площадка на конечной для водителя Василия Наконечного превращается в квест. Подъехать к бордюру остановки в таких условиях, говорит, просто нереально. Но и не помочь инвалиду Василий не может. Чтобы обеспечить плавный заезд коляски, водителю приходится понижать клиренс машины.
Олег Юрков, председатель Могилевской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников:
В городе, конечно, я не скажу, что все остановки на 100 % для нас доступны, приспособлены, но в большинстве своем остановки нормальные – можно подъехать, заехать, спуститься. Поэтому говорить о том, что у нас плохо по безбарьерной среде – я этого не скажу.