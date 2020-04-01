«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Такие, казалось бы, простые слагаемые удачной поездки для человека на инвалидной коляске. Но все перечеркивает отсутствие хотя бы одной переменной.