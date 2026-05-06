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ГПК: 370 фур ожидают въезда в Польшу и Литву

06 мая 2026 11:42
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ГПК: 370 фур ожидают въезда в Польшу и Литву-0

По меньшей мере 370 грузовых автомобилей продолжают находиться в ожидании въезда на территорию Польши и Литвы, информирует официальный Telegram-канал канал ГПК Республики Беларусь.

Вблизи границы с Республикой Польша 334 фуры ожидают своей очереди на выезд из Беларуси. ПП «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи» ) – самый загруженный маршрут. Польская сторона на въезд в течение суток оформила 34% грузовиков от нормы.

На въезд в Литву перед ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») собралось 40 фур. Литовская сторона за сутки пропустила 14% грузовиков.

# Международная политика

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