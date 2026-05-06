Илья Протас заработал ассисит за «Херши» в Кубке Колдера

Голевая передача Ильи Протаса не спасла «Херши» от поражения от «Уилкс-Барре» в третьем матче второго раунда Кубка Колдера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус привычно действовал в первом звене и отметился ассистом на второй гол своего клуба. Наш форвард нанес 3 броска, один раз удалился и закончил встречу с коэфициентом полезности «-1». «Мишки» уступили в овертайме – 3:4. Теперь они на краю пропасти, горя в серии 1:2. Следующее противостояние состоится 8 мая.

«Техас» Владислава Колячонка завершил борьбу в плей-офф АХЛ, потерпев напоследок болезненное поражение от «Чикаго» – 1:6. Наш защитник действовал в стартовой паре обороны и получил «0» в графу плюс-минус. В Кубке Колдера исполнитель отметился одной шайбой.