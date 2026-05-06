Три белоруски вышли в финал международного турнира по боксу

Три белоруски пробились в финал международного турнира по боксу Кубок Гейдара Алиева. Последней это сделала Анна Беленкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В бою одной второй наша спортсменка проблем не испытала. Уже в первом раунде хозяйка ринга побывала в нокдауне. После небольшого перерыва отечественная боксана продолжила доминировать и заставила во второй раз капитулировать соперницу, одержав викторию за явным преимуществом. Таким образом, за золото сразятся Беленкова, Арина Кмита и Дарья Астапчик. Вера Диденко завоевала бронзу.