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Три белоруски вышли в финал международного турнира по боксу

06 мая 2026 11:50
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Три белоруски пробились в финал международного турнира по боксу Кубок Гейдара Алиева. Последней это сделала Анна Беленкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В бою одной второй наша спортсменка проблем не испытала. Уже в первом раунде хозяйка ринга побывала в нокдауне. После небольшого перерыва отечественная боксана продолжила доминировать и заставила во второй раз капитулировать соперницу, одержав викторию за явным преимуществом. Таким образом, за золото сразятся Беленкова, Арина Кмита и Дарья Астапчик. Вера Диденко завоевала бронзу.

# Женский бокс

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