Пожарный самолет разбился на востоке Польши – погиб пилот

В Польше полыхают сильные лесные пожары. Пламенем охвачены восточные районы страны. Огонь уже оставил после себя около 300 гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы остановить его, задействовано спецподразделение спасателей, мобилизована армия и полиция. Ситуация осложняется тем, что пламя идет не по земле, а быстро распространяется по верхушкам деревьев. Для борьбы со стихией задействована и авиация. И это противостояние стихии не обошлось без жертв. Во время тушения одного из очагов возгорания разбился пожарный самолет. Пилот погиб. Для организации борьбы с бедствием создан оперативный штаб во главе с вице-премьером и министром обороны Польши.