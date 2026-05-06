Латвия вслед за соседями подхватила вандальную эстафету по запрету Дня Победы. Не имея возможности переписать историю и исказить итоги Второй мировой, власти балтийской республики решили бороться с теми, кто знает какой ценой досталось мирное небо и освобождение от нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям страны запретили 9 Мая выходить на шествия, демонстрации и митинги. Возлагать цветы, демонстрировать советскую символику и собираться у мест демонтированных памятников героям считается преступлением. Это будет приравниваться к хулиганству со всеми вытекающими последствиями. За соблюдением запрета будут следить усиленные наряды полиции.

Армандс Рукс, начальник государственной полиции Латвии:

Если празднование Дня Победы попытаются перенести во дворы или другие общественные места, полиция ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения, а будет действовать жестко и строго в соответствии с законом. Потому что 9 Мая больше ассоциируется с возможным влиянием недружественных стран, а не с памятью и увековечиванием исторических событий.

Всем, кто решится почтить память отдавших свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Латвии от фашизма, грозит суровое наказание. Штраф в размере до 350 евро или даже арест. Напомним, что закон, запрещающий праздновать 9 мая, сейм Латвии принял в 2023 году и с тех пор власти тщательно следят, чтобы он исполнялся.