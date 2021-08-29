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Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса

29 августа 2021 13:59
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Новости Беларуси. В Беларуси, в отличие от Европы, вакцинация – дело добровольное. Белорусы сами определяют, прививаться им или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса-1

Так, уже более 1,5 миллиона человек в стране получили первую дозу вакцины, из них более 1 миллиона 300 тысяч завершили курс вакцинации. Лидер – город Минск, а сразу за ним – Гомельская область.

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса-4

Кроме того, курс вакцинации против COVID-19 завершили более 44 тысяч сотрудников организаций и ведомств – это медработники, работники учреждений социального обслуживания и учреждений образования.

Вакцинация населения против коронавируса продолжается.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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