Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси, в отличие от Европы, вакцинация – дело добровольное. Белорусы сами определяют, прививаться им или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси, в отличие от Европы, вакцинация – дело добровольное. Белорусы сами определяют, прививаться им или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, уже более 1,5 миллиона человек в стране получили первую дозу вакцины, из них более 1 миллиона 300 тысяч завершили курс вакцинации. Лидер – город Минск, а сразу за ним – Гомельская область.
Кроме того, курс вакцинации против COVID-19 завершили более 44 тысяч сотрудников организаций и ведомств – это медработники, работники учреждений социального обслуживания и учреждений образования.
Вакцинация населения против коронавируса продолжается.