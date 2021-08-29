Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси, в отличие от Европы, вакцинация – дело добровольное. Белорусы сами определяют, прививаться им или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже более 1,5 миллиона человек в стране получили первую дозу вакцины, из них более 1 миллиона 300 тысяч завершили курс вакцинации. Лидер – город Минск, а сразу за ним – Гомельская область.