Лукашенко: Беларусь готова всячески способствовать развитию Херсонской области

Беларусь будет способствовать развитию Херсонской области. Об этом заявил Александр Лукашенко, проводя встречу с губернатором этого региона. Владимир Сальдо не впервые в Беларуси, основная цель нынешней рабочей поездки в Минск – поиск новых возможностей для восстановления региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевые действия в Херсонской области продолжаются. Это сильно затрудняет мирные работы, в частности уборку полей. Тем не менее на территории удалось собрать рекордный для региона урожай овощей – 51 тысячу тонн. Как отметил Александр Лукашенко, эту продукцию мы можем покупать. Президент готов направить специалистов для обсуждения этого направления сотрудничества. Впереди – большой объем работы, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками, несколько удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война на вашей земле – вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами. Мы всячески готовы содействовать вам в строительстве развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование. Я уверен, что по цене-качеству равной продукции Беларуси у вас не будет. Тем более мы готовы создавать сервисные центры для того, чтобы обслуживать нашу прежде всего продукцию машиностроительного направления. Если вам что-то понадобится в области сельского хозяйства, вы скажите. Мы будем обязательно поддерживать с вами отношения в этом плане.

Как отметил Владимир Сальдо, Херсонская область определена как стратегическая территория, что обусловлено в том числе выходом к двум морям – Черному и Азовскому. Приоритетными задачами сегодня является восстановление промышленного и логистического потенциала региона – в кооперации с белорусскими предприятиями. С некоторыми из них Владимир Сальдо познакомился в ходе нынешней поездки в Минск.