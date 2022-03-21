Прямой эфир

Более 150 мероприятий по всей стране. Какой будет Неделя белорусского предпринимательства?

21 марта 2022 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Актуальные вопросы поддержки экономики и приоритетные направления развития белорусского бизнеса и его конкурентоспособности. В стране стартует Неделя предпринимательства, самая масштабная диалоговая площадка, которая ежегодно собирает свыше 500 человек – как представителей деловых кругов, так и власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 мероприятий по всей стране. Какой будет Неделя белорусского предпринимательства?-1

В течение недели для них запланирована насыщенная программа, включающая в себя проведение более 150 мероприятий по всей стране. Это семинары, конференции, обсуждения в формате круглых столов и панельных дискуссий. Все условия для того, чтобы государственно-частное партнерство стало и перспективным, и выгодным.

Посвятят этому и ключевое событие недели – IV Республиканский форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: Консолидация. Стратегия и тактика», который состоится 23 марта в Национальной библиотеке. Также по итогам конкурса назовут лучший регион страны с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства. Впервые вручат и специальную номинацию за лучшее освещение этой темы в СМИ.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Особая смекалка, она есть во внутренних войсках». О чем говорили Николай Карпенков и Григорий Азарёнок?
20 марта 2022 20:35

«Особая смекалка, она есть во внутренних войсках». О чем говорили Николай Карпенков и Григорий Азарёнок?

«Необходимо более качественно и эффективно организовать». Субботин о работе АПК Витебской области
20 марта 2022 19:53

«Необходимо более качественно и эффективно организовать». Субботин о работе АПК Витебской области

«Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко об удачном моменте для АПК Беларуси
20 марта 2022 19:45

«Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко об удачном моменте для АПК Беларуси