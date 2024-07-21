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ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области

21 июля 2024 13:32
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Грозовой фронт, накрывший часть страны на прошлой неделе глава государства на прошедшем селекторном собрании сравнил с войной, только без стрельбы. Специальные службы продолжают устранять последствия, однако и белорусам (по мере возможностей) стоит подключиться к работе. Многие уже прислушались к словам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области-1

Так, ФПБ и ее отраслевые профсоюзы закупили 120 бензопил для Гомельской области. 21 июля их передали региону, наиболее пострадавшему от стихийного бедствия. Разрушительные последствия урагана особенно велики для лесного хозяйства. Нужно убрать почти 1,5 миллиона кубометров древесины. Переданный профессиональный инструмент для валки и обрезки деревьев распределят между предприятиями ЖКХ и всеми лесхозами.

ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области-4

Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза:
Бензопилы, которые нам сегодня вручили, очень кстати. Это профессиональные, очень хорошие бензопилы. Будет очень хорошим подспорьем для тех лесничеств, которые сильнее пострадали.

ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области-7

Операторы техники для валки, обрезки сучьев и осуществления различного рода рубки деревьев работают практически круглосуточно. Площади пострадавших лесных массивов окончательно определены. В Гомельском опытном лесхозе сплошные санитарные рубки планируют завершить до осени. Затем лесовосстановительные работы. И к ним готовы подключиться профсоюзы.

ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области-10

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Видим возможным, когда будут подготовлены соответствующие площадки в лесах, выйти с трудовым десантом и оказать содействие в посадке леса, восстановлении тех площадок, которые пострадали в ходе этой стихийной бури. Какое количество людей понадобится, столько и будет привлечено.

ФПБ закупила 120 бензопил для Гомельской области-13

Профсоюзы на местах оказывают также поддержку непосредственно людям, пострадавшим в результате урагана. Это и материальные выплаты, в том числе в соответствии с нормами коллективных договоров, и помощь в проведении работ по восстановлению жилья.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Сенько

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