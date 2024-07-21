БМЗ увеличил выпуск продукции с наиболее высокой стоимостью

Белорусский металлургический завод, без сомнения, – одно из высокотехнологичных предприятий отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешние факторы и ограничения, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние и на это предприятие. Оно сумело вовремя сориентироваться на мировом рынке. И сейчас отмечается увеличение выпуска продукции с более глубокой степенью переработки и наиболее высокой стоимостью – круглого проката и продукции метизного производства.

Игорь Луцай, начальник отдела управления качеством ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга»:

Цифры нашей выплавки в стали – более 1 миллиона тонн мы уже выплавили за первое полугодие этого года. То есть тем самым мы практически достигли тех объемов производства, которые были у нас до ковидных и санкционных времен. В частности, производство металлокорда и проволоки для шинной промышленности у нас увеличено по сравнению с предыдущим периодом более чем на 12 %. Это прежде всего благодаря развитию рынка Российской Федерации и стран СНГ.