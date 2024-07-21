Витебская область завершает уборку озимых ячменя и рапса

В активную фазу уборки по всем культурам входит и северный регион. Около 1 миллиона тонн – так оценивают биологическую продуктивность в хозяйствах Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе завершают уборку озимого ячменя и озимого рапса. В счет госзаказа сдана пятая часть необходимого объема. Например, в сельхозпредприятии «Ольговское» к уборке свыше 1 700 гектаров зерновых и зернобобовых и около 360 гектаров рапса. На некоторых полях урожайность будет на уровне 60-70 центнеров с гектара.

Николай Леошко, директор сельхозпредприятия «Ольговское»: Подходит озимая пшеница, более ранние сорта созревания. Убираем сорт «Богатка», дальше будем переключаться на озимую пшеницу немецкой селекции. Постепенно будем убирать все озимые и параллельно смотреть созревание ячменей яровых. В этом году тоже будет довольно ранее созревание. В последнюю очередь будем переключаться на яровую пшеницу.

Готовность техники в Витебской области составляет 99 %. Для транспортировки зерна дополнительно выделены 200 автомобилей. Помощь в уборочной аграриям северного региона оказывают около полутысячи механизаторов. Это люди из разных сфер: ЖКХ, лесное хозяйство. Подставило плечо и Министерство обороны. Ежедневно в полях организовано двухразовое питание. В меню супы, гарниры, мясные блюда, салаты, компоты и свежий хлеб.

Александр Комаровский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Ольговское»:

Начинаем работать с утра, рано. Готовим комбайн, выезжаем в поле, как только есть возможность убирать. И до позднего вечера, пока позволяет возможность, погода. Питанием обеспечивает хозяйство.

Параллельно с уборочной северный регион начинает готовиться к весенне-полевым работам. Аграрии убирают солому, вносят удобрения, пашут, подготавливая почву под высев озимого рапса, который начнут с августа.