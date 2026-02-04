Более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов было выявлено Следственным комитетом в 2025-м

В Беларуси по-прежнему остро стоят вопросы кибербезопасности. По данным правоохранителей, в 2025 году удалось выявить и заблокировать более 14 тысяч мошеннических ресурсов. При этом, несмотря на общее снижение числа киберпреступлений примерно на 6 %, злоумышленники постоянно придумывают все более изощренные схемы обмана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из главных угроз остается вишинг: на него приходится около 70 % всех случаев вымогательства. Механизм прост, но эффективен: мошенники рассылают поддельные ссылки, получают доступ к Apple ID, другим устройствам и аккаунтам в соцсетях, а затем начинают шантажировать жертву – требуют деньги, угрожая опубликовать личные данные.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси:

Кроме того, принимаются меры в рамках расследуемых дел о киберпреступлениях по противодействию, незаконному использованию и оказанию услуг электросвязи, в частности пресечена деятельность ряда точек терминации трафика. Следователями Следственного комитета по расследуемым уголовным делам о киберпреступлениях изъято порядка 18 G7 шлюзов. Это SIM-боксы, SIM-банки и более 1 200 SIM операторов сотовой связи, которые использовались в преступной деятельности. Безусловно, продолжается работа по выявлению криптоадресов, криптобанков различных, которые использовались в преступной деятельности.

Не менее коварны аферисты, орудующие на площадках для знакомств. Они входят в доверие к пользователям, притворяясь потенциальными партнерами, а потом выманивают деньги под предлогом необходимости оказать материальную помощь. Таким образом, хотя масштабы киберпреступности понемногу сокращаются, риски для пользователей остаются высокими.