Граждане Украины пытались незаконно перевезти через Беларусь крупную сумму валюты – возбуждены уголовные дела
Безопасность страны начинается с порядка на ее рубежах. Брестская таможня возбудила уголовные дела в отношении граждан Украины. Они пытались незаконно переместить через границу крупную сумму валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест». Водитель и женщина-пассажир выбрали красный коридор и подали декларацию на временный ввоз машины и собаки.
Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
Однако при досмотре брестские таможенники выяснили, что в личных вещах каждого из граждан сокрыто по 87 тысяч долларов США в эквиваленте. Брестской таможней в отношении граждан Украины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наличные денежные средства изъяты до решения суда. Напоминаем, что при перемещении через таможенную границу свыше 10 000 долларов США в эквиваленте необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
В свою очередь, за незаконное перемещение более 30 тысяч долларов в эквиваленте предусмотрена уголовная ответственность. Этот случай – наглядное подтверждение того, что таможенные органы строго контролируют соблюдение законодательства. Честность и прозрачность при пересечении границы остаются обязательным условием для всех.