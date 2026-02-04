Граждане Украины пытались незаконно перевезти через Беларусь крупную сумму валюты – возбуждены уголовные дела

Безопасность страны начинается с порядка на ее рубежах. Брестская таможня возбудила уголовные дела в отношении граждан Украины. Они пытались незаконно переместить через границу крупную сумму валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест». Водитель и женщина-пассажир выбрали красный коридор и подали декларацию на временный ввоз машины и собаки.