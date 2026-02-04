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Граждане Украины пытались незаконно перевезти через Беларусь крупную сумму валюты – возбуждены уголовные дела

04 февраля 2026 06:26
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Безопасность страны начинается с порядка на ее рубежах. Брестская таможня возбудила уголовные дела в отношении граждан Украины. Они пытались незаконно переместить через границу крупную сумму валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест». Водитель и женщина-пассажир выбрали красный коридор и подали декларацию на временный ввоз машины и собаки.

Граждане Украины пытались незаконно перевезти через Беларусь крупную сумму валюты – возбуждены уголовные дела-2

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
Однако при досмотре брестские таможенники выяснили, что в личных вещах каждого из граждан сокрыто по 87 тысяч долларов США в эквиваленте. Брестской таможней в отношении граждан Украины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наличные денежные средства изъяты до решения суда. Напоминаем, что при перемещении через таможенную границу свыше 10 000 долларов США в эквиваленте необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию. 

Граждане Украины пытались незаконно перевезти через Беларусь крупную сумму валюты – возбуждены уголовные дела-4

В свою очередь, за незаконное перемещение более 30 тысяч долларов в эквиваленте предусмотрена уголовная ответственность. Этот случай – наглядное подтверждение того, что таможенные органы строго контролируют соблюдение законодательства. Честность и прозрачность при пересечении границы остаются обязательным условием для всех.

# Государственная граница Беларуси # Вера Базака # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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