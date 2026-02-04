За 2025 год парк подвижного состава в Беларуси пополнился более чем на 800 единиц

Уверенный шаг к более удобной, современной и экологичной системе перевозок в стране. За 2025 год в Беларуси приобретено более 800 единиц подвижного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это напрямую влияет на комфорт пассажиров и качество перевозок. Как сообщили в Минтрансе, в парке появились более 550 автобусов, 170 троллейбусов, около 50 электробусов, 15 трамвайных вагонов и почти два десятка вагонов метро. Благодаря этому износ техники снизился на 6 %.

Лидером по обновлению стала Минская область – здесь парк обновился на четверть. Рост пассажирооборота подтверждает востребованность транспорта: почти на 9 % больше по стране, свыше 5 % – по городскому электротранспорту, и почти 7 % – по метро.