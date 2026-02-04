Военнослужащие запаса участвуют в проверке боеготовности Вооружённых Сил

В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил на одном из полигонов страны проходят занятия с военнообязанными, призванными из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный элемент подготовки, позволяющий поддерживать навыки и знания тех, кто уже служил в армии, но сегодня снова в строю.

В полевых условиях для запасников организованы занятия по основным предметам боевой подготовки. Они выполняют упражнения стрельб из различных видов стрелкового оружия и гранатометов, отрабатывают действия в составе подразделений, учатся взаимодействовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

Евгений Шелест, военнообязанный:

Сейчас это все закрепляется по возрасту, становишься старше, более уверенным, новые виды вооружения изучаешь, осваиваешь. Настроение соответствует погоде, мороз бодрит. Все настоящие мужчины такими и должны быть – Родину защищать все-таки надо!

Сидеть дома и думать, что кто-то где-то защитит – может быть, но надо самому участвовать, знать. И не дай бог, если где-то что-то случится, чтобы мы могли встать и защитить. Как товарищ Президент говорит, Родина должна быть в надежных руках, защищена. Все, что создавалось им и всеми нами, надо охранять и беречь для дальнейших поколений.