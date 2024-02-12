Как сделать выбор в пользу кандидата в депутаты? «Зачётный разговор» накануне выборов провели в БНТУ

Новости Беларуси. Зачем идти на избирательный участок 25 февраля и как правильно сделать выбор? На эти и другие вопросы впервые голосующих отвечают спикеры в рамках информационно-просветительского проекта «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи организованы в разных учебных заведениях страны.

В Белорусском национальном техническом университете 12 февраля прошли четыре диалоговые площадки. С молодыми людьми, которым недавно исполнилось 18, встретились Григорий Азаренок, Александр Лукьянов, Людмила Гладкая и Ксения Лебедева. Студентам в доступной форме рассказали о едином дне голосования и особенностях нынешней электоральной кампании. А также подсказали, каким источникам информации стоит доверять.

Кирилл Романюк, студент Белорусского национального технического университета:

В этом году я иду впервые на выборы. Для меня это очень важно и ответственно. Я еще не изучал кандидатов, но в ближайшее время займусь этим, так как считаю это очень важным для меня и общества в целом.

Майя Михнович, преподаватель Белорусского национального технического университета:

Им разъяснили вообще, как делать свой выбор, насколько важно для каждого ответственно подходить к этому, что важно не игнорировать, а обязательно ознакомиться с перечнем кандидатов в депутаты, изучить их биографию, изучить их предложения и уже сделать свой конкретный выбор и проголосовать.